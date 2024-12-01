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Подарунки для дітей загиблих воїнів Нікополя від української асоціації "Жінки України" ( м. Ковентрі, Великобританія) які передав Максим Юхно


Подарунки для дітей загиблих воїнів Нікополя від української асоціації "Жінки України" ( м. Ковентрі, Великобританія) які передав Максим Юхно



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