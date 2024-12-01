Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитання журналістів



Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитання журналістів







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Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитання журналістів✔️ Підписатися на Telegram каналДоброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua

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