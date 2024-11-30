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Про збір на портативні детектори дронів "Ванільний Цукорок"


Три отримав і готую до відправки, залишилося трохи дозбирати, отримати ще два і теж відправити воїнам нашим на фронт



Детальніше про ход збору: http://city-nikopol.com.ua/10058-uvaga-zbr-na-portativnij-detektor-dronv-vanlnij-cukorok.html


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