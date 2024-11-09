Скільки українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через "Резерв+": цифра вражає

Вже 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+".
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Перша версія сервісу, який Міноборони запустило минулої суботи, доступна для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю з чинним пенсійним посвідченням. Більшість оформлених через застосунок відстрочок – поновлення старих.
Джерело: https://tsn.ua/ato/skilki-ukrayinciv-ponovili-ta-otrimali-vidstrochki-vid-mobilizaciyi-cherez-rezerv-cifra-vrazhaye-2698893.html