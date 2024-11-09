Скільки українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через "Резерв+": цифра вражає

Резерв+". Вже 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через мобільний застосунок "".





Про це повідомляє Міністерство оборони України.





Перша версія сервісу, який Міноборони запустило минулої суботи, доступна для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю з чинним пенсійним посвідченням. Більшість оформлених через застосунок відстрочок – поновлення старих.