Опитування серед жителів Нікополя на тему: "Чи готові ви до зими?"



Інтернет-видання "Доброго вечора, ми з Нікополя" провели опитування серед жителів Нікополя на тему: "Чи готові ви до зими?".

Ось як відповіли мешканці.







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Інтернет-видання "Доброго вечора, ми з Нікополя" провели опитування серед жителів Нікополя на тему: "Чи готові ви до зими?".Ось як відповіли мешканці.✔️ Підписатися на Telegram канал

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