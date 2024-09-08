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Сьогодні вітаємо з Днем Народження хорошу людину, друга, колегу, сусіда, журналіста та просто Нікопольця Віктора Артеменко!


Вікторе, сердечно вітаєм з Днем Народження! 

Бажаємо здоров’я і здійснення всіх бажань і мрій, радості буття, кохання і задоволення від спілкування, плідної роботи і шаленого відпочинку! 

Хай радість заглядає у твоє вікно щодня і приносить добрий настрій, бадьорість і впевненість у сьогоденні! 

Нехай тільки позитив і сміх супроводжують тебе по життю, а негатив і смуток обходять стороною. 

Хай кожного дня життя тобі подарує найідеальніше, завжди дивуючи тебе новими та чудовими речами. 

Успіхів тобі і досягнень небачених, але таких бажаних і омріяних!

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