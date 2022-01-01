Заміна акумулятора в планшеті Samsung





Конструкції портативного обладнання попередніх років випуску були ремонтопридатні навіть у домашніх умовах, чим із задоволенням і користувалися власники мобільних пристроїв. Однак сучасні планшетні комп'ютери являють собою дуже складний набір модулів і плат з електронікою, щільно закритих корпусом. Найчастіше це пластик, алюміній і скло. Тож проблема може полягати, наприклад, навіть у заміні акумулятора на новий. Тому, щоб не пошкодити планшет, найкраще передати його в руки фахівців.

Коли міняти акумулятор?

Зазвичай ми думаємо про заміну батареї, коли вона перестає повністю працювати. Якщо планшет швидко розряджається і ви не можете вийти з дому без зарядного пристрою, акумулятор необхідно замінити. Батареї для пристроїв Самсунг варто пошукати тут https://www.aks.ua/catalog/akkumulyatory-dlya-planshetov/brand/samsung.

Ще однією вагомою причиною заміни АКБ можуть бути помилкові показання індикатора заряду батареї. Якщо він інформує, що акумулятор заряджений, але планшет свавільно вимикається або вимагає під'єднати блок живлення, то це явний сигнал для звернення до фахівців по допомогу.

Ми також наполегливо рекомендуємо міняти акумулятор, коли планшет сильно нагрівається під час заряджання або, що ще гірше, корпус починає деформуватися внаслідок здуття накопичувача енергії. До того ж варто подумати про заміну акумулятора, коли пристрій після падіння починає дивно поводитися, вимикається або розряджається швидше, ніж раніше.

Звертатися до сервісного центру чи ні?

DIY фахівці часто виставляють цілі відео-посібники із заміни акумулятора на інтернет-форумах. Після первинного перегляду такої інструкції, заміна батареї може здатися простим ремонтом, але це оманливе враження. Зазвичай у навчальних відеороликах весь процес виконує досвідчений фахівець, який робив подібний ремонт сотні разів. Тож самостійно міняти акумулятор не варто. По-перше, ми можемо анулювати гарантію виробника на планшет, а по-друге - пошкодити його ще більше. Усередині смартфона знаходиться складна електронна система, яка дуже чутлива до всіх дій. Не маючи досвіду роботи з подібними пристроями, ми можемо легко і безповоротно пошкодити один із компонентів. Тому розумне рішення - передати планшет кваліфікованим фахівцям.