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Прапори Нікополя нашим воїнам на фронт


Нагадаю, що прапори нашого міста віддаємо чи відправляємо на фронт Нікопольчанам, нашим воїнам у розташування – Безкоштовно. 

Для цього зв'яжіться зі мною 050 708 5305 Віктор Артеменко

Хто хоче просто замовити собі чи купити у нас – це не до нас. 
Ось посилання, де ми замовляємо, робіть замовлення самі: 
http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html

Хто хоче взяти участь у наступній закупівлі, ось карта:

4211 1305 0081 6444

(Credit Dnipro)

Від наших воїнів бажано фотографію прапора після отримання. Це не звіт, просто Нікопольчанам буде приємно. 

Всім дякую!
Все буде Україна!

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