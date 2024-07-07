Прапори Нікополя нашим воїнам на фронт

Нагадаю, що прапори нашого міста віддаємо чи відправляємо на фронт Нікопольчанам, нашим воїнам у розташування – Безкоштовно.
Для цього зв'яжіться зі мною 050 708 5305 Віктор Артеменко
Хто хоче просто замовити собі чи купити у нас – це не до нас.
Ось посилання, де ми замовляємо, робіть замовлення самі:
http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html
Хто хоче взяти участь у наступній закупівлі, ось карта:
4211 1305 0081 6444
(Credit Dnipro)
Від наших воїнів бажано фотографію прапора після отримання. Це не звіт, просто Нікопольчанам буде приємно.
Всім дякую!
Все буде Україна!