Оригінальний акумулятор чи копія, який варіант обрати?





Акумулятор у будь-якому телефоні зношується через певний проміжок часу його активної експлуатації. У результаті мобільний пристрій дуже швидко розряджається і може навіть раптово вимкнутися. У цьому разі варто обрати нову батарею. Однак що купити: оригінал чи копію?

Як дізнатися, що акумулятор потребує заміни?

Смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами, які в даний час є найкращими серед існуючих. При невеликих габаритах і вазі вони забезпечують високу ефективність, тому користувачі можуть насолоджуватися функціональністю та естетичним дизайном своїх телефоном. На жаль, як уже було сказано, ці елементи схильні до зносу і після певного часу їх слід замінити на нові. Виконати подібного роду ремонт зможуть тут https://www.aks.ua/remont-telefony/zamena-akkumulyatora.html

Деякі операційні системи дозволяють перевірити стан батареї в налаштуваннях телефону. Завдяки цьому кожен користувач може легко дізнатися, чи потребує акумулятор заміни. Ефективність виражається у відсотках і якщо вона нижче 80%, використання телефону, швидше за все, стане менш комфортним.

Про необхідність заміни акумулятора також свідчать такі фактори, як:

швидке нагрівання телефону,

раптове вимкнення,

скидання телефону без видимої причини,

повільніша реакція на дії, що виконуються на телефоні,

загальмована робота додатків, відкритих на телефоні,

неприродне збільшення габаритів батареї.

Якщо подібні симптоми починають проявлятися, подумайте про заміну акумулятора на новий. В іншому випадку ви можете спостерігати зниження ефективності смартфона.

Переваги та недоліки оригінального акумулятора

Обираючи оригінальні запчастини для свого телефону, ви можете бути впевнені, що вони будуть в точності відповідати моделі вашого пристрою. Йдеться про технічні параметри, інтерфейс підключення та розміри корпусу. Оригінальний акумулятор також забезпечує продуктивність на заявленому рівні. Більш того, такі деталі проходять суворий контроль якості на виробництві. Слід зазначити, що у цього типу рішення є і недоліки. По-перше, виробник не продає свої акумулятори окремим користувачам, тому самостійно замінити акумулятор на оригінальний неможливо.

Які плюси копії?

По-перше, аналоги не повинні поступатися оригінальним комплектуючим. Так, у продажу існує безліч неякісних підробок, однак якщо мати справу з перевіреним постачальником, то можна бути впевненим у хорошій якості продукції. Річ у тім, що OEM-батареї виробляються на тих самих заводах, що й оригінальні комплектуючі. Єдина різниця в тому, що вони не піддавалися перевірці з боку офіційного виробника. Тому копії технологічно нічим не відрізняються від оригіналу.