ПРОФЕСІЙНА ХІМЧИСТКА килимів та ковдр, якісно і швидко м.Нікополь
Чистка робиться професійним обладнанням та хімією (без запаху та алергенів).
Працюємо без вихідних.
Послуга доставки до дверей (заберем та привезем ваші килими чистенькими).
Ціна 50 грн за кВ. метр.
Послуги доставки оплачуються окремо.
Також приймаємо замовлення ближніх населених пунктів.
Усі питання по номеру:
+38 050 589 6294
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