Увага збір нашим захисникам на три недорогі але потрібні дрони, акумулятор пилу та ін. (відео)
Сума збору: 16 830 грн.Карти для збору
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Credit Dnipro
Оксана ЗеленякДетальніше про сам збір
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Квадрокоптер LYZRC L900 Black SE - 2 650 грнhttps://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvadrokopter-lyzrc-l900-pro-se-IDSKIOX.html
Бампер захист лопасті LYZRC L900 PRO SE - 350 грн.https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bamper-zaschita-lopastey-lyzrc-l900-pro-se-IDUr8XQ.html
Батарея акумулятор l900 pro se - 650 грн.https://www.olx.ua/d/obyavlenie/akumulyator-batareya-l900-pro-se-l900-pro-se-max-na-2200-mah-IDUz1v5.html
Загальний комплект LYZRC L900 Pro SE = 3 650 грн.Замовляємо три комплекти = 10950 грн.
Аккумуляторна міні-пила Makita DUC190Z безщіткова 2 800 грн. (2 аккум.)https://www.olx.ua/d/obyavlenie/akumulyatorna-mn-pila-makita-duc190z-bezschtkova-IDUfJbX.html
Мачете blade brothers knives голок 3 080 грн.https://banka-ua.com/ru/p2087992058-machete-blade-brothers.html?utm_source=vse_ua&utm_medium=cpc&utm_campaign=pn.com.ua
Якщо зайде трохи більше коштів, то залишок витатимо на запчастини до саморобних ліхтариків, та тако ж роздамо нашим захисникам
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео вручення та можливо роботи в полі
Репост також допомога.Всім дякую!
Все буде Україна!
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