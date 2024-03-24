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Как относится к оповещениям тревоги на ТГ канале "Нікополь 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя ! | Nikopol ! Ukraine !!! 🇺🇦"


Как относится к оповещениям тревоги на ТГ канале "Нікополь 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя ! | Nikopol ! Ukraine !!! 🇺🇦"



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"Нікополь 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя ! | Nikopol ! Ukraine !!! 🇺🇦"
 https://t.me/nikopoldpua

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