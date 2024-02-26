Увага! Важливий збір! Збір на Портативне джерело живлення «BLUETTI AC200MAX» НАШИМ «ЛЕТУНАМ» для виконання бойових завдань з оборони Нікополя та Нікопольського району

Сума збору:
Карти для збору:
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
4211 1305 0081 6444
Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)
Думаю, не потрібно пояснювати, навіщо просто необхідне потужне портативне джерело живлення.
Що б там не відбувалося, а ми давайте кожен зі свого окопа робитимемо все для оборони Нікополя та Нікопольського району наближаючи перемогу України!
Купувати будемо тільки новий, тут (детальніше)
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео вручення та можливо роботи в полі
Цей прилад вкрай потрібен ще вчора, кожна гривна важлива
Репост також допомога.
Всім дякую!
Все буде Україна!
Увага! Сума збору змінилася! Дякуємо нашим читачам які знайшли де дешевше закупити Зарядну станцію Bluetti для наших «летунів».
За підсумками збору:
Сума збору: – була = 69 999 грн.
Дійсна зараз: = 41 599 грн.
За вчорашній день зібрано: = 9 450 грн.
Залишилось зібрати: = 32 149 грн.
Карти для збору:
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
4211 1305 0081 6444
Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)
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