Звіт міського голови за 2023 рік та за підсумками сесії (2 відео)
Звіт міського голови за 2023 рікhttps://t.me/nikopoldpua/22174
Міський голова Нікополя за підсумками сесії та відповіді на запитання журналістівhttps://t.me/nikopoldpua/22176
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