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Звіт міського голови за 2023 рік та за підсумками сесії (2 відео)


Звіт міського голови за 2023 рік

https://t.me/nikopoldpua/22174

Міський голова Нікополя за підсумками сесії та відповіді на запитання журналістів

https://t.me/nikopoldpua/22176

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