Увага! Збір на комплекти грілок TakeHOT для тіла, ніг та рук НАШИМ захисникам!

Грелки одноразові, тримають тепло, як заявляє виробник, до 10 годин, тому вважаємо, що кожному воїну необхідно, як мінімум, по 10 комплектів. Далі грілка може бути утилізована як звичайне сміття.
Плануємо зібрати кошти щоб обігріти, для початку, 40 наших військових. Тобто придбати укомплектувати та відправити 400 пар для рук, так само для ніг, та 400 шт. для тіла.
Закуповувати плануємо тут: https://grelka.com.ua/khimichni-hrilky/
А точніше:
- Грілка для ног TakeHot 400 пар. = 12 760,00 грн.
- Грілки для рук TakeHOT 400 пар. = 11 960,00 грн.
- Грилка для тіла TakeHOT 400 шт. = 7 560,00 грн.
(Відправлення за наш рахунок)
Разом сума збору: = 32 280 грн.
Карти для збору:
5355 0821 0976 2623
УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросиб - є у регістрі волонтерів у податковій)
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpua
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