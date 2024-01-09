ВСІ НОВИНИ:

Увага! Збір на комплекти грілок TakeHOT для тіла, ніг та рук НАШИМ захисникам!


Грелки одноразові, тримають тепло, як заявляє виробник, до 10 годин, тому вважаємо, що кожному воїну необхідно, як мінімум, по 10 комплектів. Далі грілка може бути утилізована як звичайне сміття.

Плануємо зібрати кошти щоб обігріти, для початку, 40 наших військових. Тобто придбати укомплектувати та відправити 400 пар для рук, так само для ніг, та 400 шт. для тіла.

Закуповувати плануємо тут: https://grelka.com.ua/khimichni-hrilky/

А точніше:
- Грілка для ног TakeHot 400 пар. = 12 760,00 грн.
- Грілки для рук TakeHOT 400 пар. = 11 960,00 грн.
- Грилка для тіла TakeHOT 400 шт. = 7 560,00 грн.
(Відправлення за наш рахунок)

Разом сума збору: = 32 280 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросиб - є у регістрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»  https://t.me/nikopoldpua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 10:54
За підсумками збору коштів на комплекти грілок TakeHOT для тіла, ніг та рук НАШИМ захисникам!

Сума збору: 32 280 грн.

на сьогодні зібрано: 14 150 грн.

залишилося зібрати: 18 130 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.