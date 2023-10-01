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Увага! ЗБІР коштів нашим летунам на Комплекти акумуляторів DJI Battery для Mavic 3

Хлопці працюють у межах суто нашого району. Дрони є, але для успішнішого виконання завдань постійно потрібні акумулятори, чим більше тим краще. Час роботи одного до зарядки близько 40 хвилин, що реально мало.

Плануємо закупити та вручити НАШИМ літунам три комплекти акумуляторів DJI Battery для Mavic 3

https://stylus.ua/uk/komplekt-akkumulyatorov-dji-battery-kit-for-mavic-3-cpen0000042101-p1009871c15734.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_term=1%20days%20all&utm_content=all&utm_campaign=Prmd%20Dyn%20rem%20conv%20all_pr_mpc_reg_

Вартість одного: 22 999 грн.

Сума збору: 68 997 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»  https://t.me/nikopoldpua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 16:45
За підсумками збору коштів нашим летунам на Комплекти акумуляторів DJI Battery для Mavic 3

Сума збору: 68 997 грн.

на сьогодні зібрано: 37 150 грн.

залишилося зібрати: 31 847 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/19123
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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