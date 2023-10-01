Увага! ЗБІР коштів нашим летунам на Комплекти акумуляторів DJI Battery для Mavic 3

Хлопці працюють у межах суто нашого району. Дрони є, але для успішнішого виконання завдань постійно потрібні акумулятори, чим більше тим краще. Час роботи одного до зарядки близько 40 хвилин, що реально мало.
Плануємо закупити та вручити НАШИМ літунам три комплекти акумуляторів DJI Battery для Mavic 3
https://stylus.ua/uk/komplekt-akkumulyatorov-dji-battery-kit-for-mavic-3-cpen0000042101-p1009871c15734.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_term=1%20days%20all&utm_content=all&utm_campaign=Prmd%20Dyn%20rem%20conv%20all_pr_mpc_reg_
Вартість одного: 22 999 грн.
Сума збору: 68 997 грн.
Карти для збору:
5355 0821 0976 2623
УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpua
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