Шановні Нікопольці! На ваші прохання, скоро відбудеться зустріч з головою Нікопольської РДА / ВА Євгеном Євтушенко
Шановні Нікопольці! На ваші прохання, скоро відбудеться зустріч з головою Нікопольської РДА / ВА Євгеном Євтушенко на якій я маю намір задати всі цікаві для Нікопольчців і мешканців району питання.
Питання які хочете щоб я підняв можете написати у коментарі під цім матеріалом, або мені в особисті
на ФБ: https://www.facebook.com/ViktorArtemenkoNikopol/
в ТГ: @Viktor090966
Чи по моб: 050 708 5305 Дякую!
Віктор Артеменко
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