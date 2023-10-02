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Шановні Нікопольці! На ваші прохання, скоро відбудеться зустріч з головою Нікопольської РДА / ВА Євгеном Євтушенко


Шановні Нікопольці! На ваші прохання, скоро відбудеться зустріч з головою Нікопольської РДА / ВА  Євгеном Євтушенко на якій я маю намір задати всі цікаві для Нікопольчців і мешканців району питання. 

Питання які  хочете щоб я підняв можете написати у коментарі під цім матеріалом, або мені в особисті 

на ФБ: https://www.facebook.com/ViktorArtemenkoNikopol/

в ТГ: @Viktor090966

Чи по моб: 050 708 5305 

Дякую!
  
Віктор Артеменко

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