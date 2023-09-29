Прес-конференція міського голови за підсумками сесії та відповіді на запитання Нікопольців



PS / Питання які, з різних причин, я не поставив обговоримо в суботньому матеріалі "Традиционно в субботу: - Просто поговорим"

PS / Питання які, з різних причин, я не поставив обговоримо в суботньому матеріалі "Традиционно в субботу: - Просто поговорим"

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