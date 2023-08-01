Полицейский беспредел в Днепропетровской области. Интервью полицейского шокирует! Будем бороться или голову в песок?
Если ни чего не смог сделать полковник, ни чего не сможет сделать журналист то что остается? Спрятать голову в песок? Можно. Но ведь, что б это сделать нужно стать на колени, или раком. Кому как нравиться. Мы выбрали путь – бороться. Бороться что б в Украине полицейский был полицейским, а не мусором. Смотрим и максимальный репост
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