О жителях ЭнергоДара скажу и я слово: - В оккупации это как в плену, поймите правильно



О жителях ЭнергоДара скажу и я слово: - В оккупации это как в плену, поймите правильно

О жителях ЭнергоДара скажу и я слово: - В оккупации это как в плену, поймите правильно

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