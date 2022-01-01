Касается всех, у кого есть скважина: теперь нужно установить счетчик, сколько заставят платить за воду

Правительство Украины внесло важные изменения в постановление №963 касательно государственного учета артезианских скважин, сообщает представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук у себя в Telegram-канале
В частности, правительство выступило за то, чтобы обустроить на скважинах средства измерения полученных подземных вод.
Исключена несвойственная Госгеонедрам функция касательно определения предприятий и организаций, поверочные лаборатории которых будут проводить метрологическую аттестацию или поверку средств измерения объемов добычи подземных вод.
Документ определяет полномочия Кабинета министров по разработке Порядка ведения государственного реестра артезианских скважин, периодичность представления и/или обновления данных Государственного реестра артезианских скважин, а также юридически фиксирует понятие "артезианская скважина".
Данные будут обновляться в реестре для того, чтобы избежать дублирования таких данных. Также вся информация о скважинах вносится через электронный кабинет недропользователя, доступ к которому осуществляется на Государственном геологическом веб-портале.
В Минприроды отмечают, что предложенные изменения позволят оперативно реагировать на вызовы военного времени, помогут в преодолении последствий теракта рф на Каховской ГЭС и позволят быстро обеспечить население питьевой водой.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец комментируя такое решение написал, что украинское правительство продолжает свою последовательную политику в направлении цифровизации сферы недропользования.
Таким образом, будет создан прозрачный доступ общественности и бизнеса к данным об артезианской скважине, что минимизирует коррупционные риски.
Стрелец добавил, что Водопользователь сможет вносить данные о скважине через Е-кабинет недропользователя без контакта и вмешательства чиновника.