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Кого обокрали? Меня или «ОщадБанк»?

Почему-то в последнее время со мною происходит то, чего раньше никогда не было и близко.

Сегодня утром обнаружил что вчера 05.07.23 в 19:05 с моей карты «ОщадБанка» сняты практически все средства, 4 500 грн., а 82 грн., оставили видимо на обслуживание и комиссии.

Карточке, всего, примерно месяц.  Ни разу не использовалась не при каких покупках, не в магазинах, не в интернете, ни даже кофе попить. Только лично пополнял несколькими суммами на «черный день» можно сказать. Не было и звонков от мошенников с просьбой что то им сообщить. Не было каких-то СМС и т.п. Просто сняты деньги и все. Есть даже карта на которую перевели.
Что дальше? Утром прибыл в отделение «ОщадБанка» где получал карту. Менеджер объяснила, что мне нужно позвонить на их горячую линию  и написать заявление в полицию. 

Так и сделал. По «Горячей линии» другой менеджер пошагово идентифицировал меня и заблокировал, с моего разрешения и его настояния, мою карту, и настойчиво предлагал выпустить новую. Простите: - А что с деньгами? Зачем мне новый инструмент вывода средств с такой же защитой??? 

Свои мысли: - Воришки прекрасно знали сколько денег на карте и сняли ровно и с первого раза, что наталкивает на мысль что в этом принимают участие и сами работники банка. И почему «ОщадБанк» заблокировал только мою карту, на которой 82 грн., а ту на которую перевели нет? И их настоятельные просьбы о перевыпуске выглядели уже даже не смешно. 

В полиции приняли заявление, попросили привезти выписку с банка и .., пока все.
Надеюсь, что полиция в данном случае проявит такое же рвение с каким сейчас шьют дела против меня и раскроют хотя бы эту кражу, ведь есть и карта куда перевели – ее можно отследить, при желании. Надеюсь, не останется в нераскрытых как и все предыдущие преступления против меня как журналиста, такие как стрельба по окнам редакции, топор в крыше авто и др.

Вопрос к юристам: - «ОщадБанк», не бесплатно, предоставил мне счет для хранения средств и инструменты для их вывода, не побеспокоившись должным образом о безопасности. Денежные средства мною зачислены но снять их не представляется возможным потому как были украдены, не по причине утери карты, моей халатности и т.п. Вопрос: - Кого обокрали? Меня или «ОщадБанк»?
Что дальше? Посмотрим

Одно хорошо, хорошо что сумма на карте была относительно не большой. 

Виктор Артеменко

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