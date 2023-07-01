Традиционно в субботу: - Давайте просто поговорим о воде, про взаимопомощь, о ситуации на ЗАЭС, ну и о моих делах



Традиционно в субботу: - Давайте просто поговорим о воде, про взаимопомощь, о ситуации на ЗАЭС, ну и о моих делах



Традиционно в субботу: - Давайте просто поговорим о воде, про взаимопомощь, о ситуации на ЗАЭС, ну и о моих делах

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую