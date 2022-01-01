Обращение к жителям временно оккупированных территорий Энергодар и не только
Виктор Артеменко: Обращение к жителям временно оккупированных территорий Энергодар и не только
Мой моб: 050 708 5305
ФБ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093298213648
ТГ: "Доброго вечора, ми з Нікополя !"https://t.me/nikopoldpua@Viktor090966
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