Обращение к жителям временно оккупированных территорий Энергодар и не только









Виктор Артеменко: Обращение к жителям временно оккупированных территорий Энергодар и не только

Мой моб: 050 708 5305

ФБ:

ТГ: "Доброго вечора, ми з Нікополя !"

https://t.me/nikopoldpua

@Viktor090966

Виктор Артеменко: Обращение к жителям временно оккупированных территорий Энергодар и не толькоМой моб: 050 708 5305ФБ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093298213648 ТГ:

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