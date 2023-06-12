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Внимание СБОР средств на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384 нашим Никопольчанам на первую линию фронта

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