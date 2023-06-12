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Внимание СБОР средств на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384 нашим Никопольчанам на первую линию фронта


Такую модель мы уже вручали нашим воинам, 
http://city-nikopol.com.ua/9826-vruchennja-teplovzjnogo-priclu-agm-rattler-ts35-384-nashim-voyinam.html
и перед тем как объявить этот сбор много консультировались. 
Модель AGM Rattler TS35-384 оправдывает все ожидания.
Теперь на самый передок, нашим Никопольчанам необходим именно такой прицел.

Итак по сути:  - Планируем, с Вашей помощью, приобрести нашим Никопольчанам которые обороняют Украину на самом переднем плане.
Если мне, в виду последних событий, не вынесут подписку о невыезде - поеду вручать лично (как ездил в Бахмут) и сделаю репортаж, если не получиться поехать найдем как передать и пацаны сами сделают видео и фото с фронта.
Если у кого то возникают вопросы - кому и куда - поясню при личной встрече. Писать не буду. Сами потом увидите и узнаете

Описание прицела: https://profoptica.com.ua/teplovizionnyy-pricel-agm-rattler-ts35-384-384x288-1235m/
Приобретать будем только НОВЫЙ, если видите дешевле именно эту модель пишите или звоните мне 050 708 5305
А пока так:

Сумма сбора: = 93 240 грн. 

Карты для сбора: 

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)


5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»
https://t.me/nikopoldpua
Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.

Все будет Украина!!!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 11:47
По итогам сборов на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384 нашим Никопольчанам на первую линию фронта

Сумма сбора: = 93 240 грн.
На сегодня собрано: - 72 200 грн.

Осталось собрать ВСЕГО: = 21 040 грн.

Карты для сбора:
УкрГазБанк
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой):

5355 0821 0976 2623

(Виктор Артеменко)

Приват Банк:

5168 7573 9863 9973

(Зеленяк О.)

Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.

Все будет Украина!!!

Подробнее о сборе:

https://t.me/nikopoldpua/14855
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С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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