Внимание СБОР средств на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384 нашим Никопольчанам на первую линию фронта

Такую модель мы уже вручали нашим воинам, http://city-nikopol.com.ua/9826-vruchennja-teplovzjnogo-priclu-agm-rattler-ts35-384-nashim-voyinam.html
и перед тем как объявить этот сбор много консультировались. Модель AGM Rattler TS35-384 оправдывает все ожидания.
Теперь на самый передок, нашим Никопольчанам необходим именно такой прицел.Итак по сути
: - Планируем, с Вашей помощью, приобрести нашим Никопольчанам которые обороняют Украину на самом переднем плане.
Если мне, в виду последних событий, не вынесут подписку о невыезде - поеду вручать лично (как ездил в Бахмут) и сделаю репортаж, если не получиться поехать найдем как передать и пацаны сами сделают видео и фото с фронта.
Если у кого то возникают вопросы - кому и куда - поясню при личной встрече. Писать не буду. Сами потом увидите и узнаете
Описание прицела: https://profoptica.com.ua/teplovizionnyy-pricel-agm-rattler-ts35-384-384x288-1235m/
Приобретать будем только НОВЫЙ
, если видите дешевле именно эту модель пишите или звоните мне 050 708 5305
А пока так:Сумма сбора: = 93 240 грн.
Карты для сбора:
5355 0821 0976 2623
УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»https://t.me/nikopoldpua
Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.Все будет Украина!!!
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