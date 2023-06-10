О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу



Виктор Артеменко: О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу





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см. ранее:

Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера?

http://city-nikopol.com.ua/9847-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-kto-zakazchik-shabasha-u-zhurnalista-i-volontera.html

Виктор Артеменко: О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делусм. ранее:Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера?http://city-nikopol.com.ua/9847-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-kto-zakazchik-shabasha-u-zhurnalista-i-volontera.html

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