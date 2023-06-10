О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу
Виктор Артеменко: О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу
.
см. ранее:
Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера?
http://city-nikopol.com.ua/9847-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-kto-zakazchik-shabasha-u-zhurnalista-i-volontera.html
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.