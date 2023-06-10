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О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу


Виктор Артеменко: О проблеме с водой в Никополе и Почему я отказываю предоставить свои отпечатки пальцев следователю по делу


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см. ранее:
Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера? 
http://city-nikopol.com.ua/9847-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-kto-zakazchik-shabasha-u-zhurnalista-i-volontera.html

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