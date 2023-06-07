Віктор Артеменко: Це мій новий профіль в Instagram. Ласкаво прошу!

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Це мій новий профіль в Instagram:@viktorartemenko2023Старий з відомих причин поки відновити не вдалося.

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