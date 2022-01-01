По итогам сборов Никопольчанам из 703 полка: Дальномер, Металлоискатель и Бинокль. Завтра отправляем



Теперь ждем фото и видео получения, а возможно и работы приборов

Теперь ждем фото и видео получения, а возможно и работы приборов

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