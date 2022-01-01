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Увага Збір коштів!!! Нікопольцям з підрозділу важких механізованих мостів


Нікопольцям з підрозділу важких механізованих мостів ( у складі понтонно-мостового батальйону 703 інженерного полку ) край необхідне таке обладнання: 

 Далекомір SIGETA iMeter LF3000A
https://sigeta.com.ua/products/lazernyj-dalekomir-sigeta-imeter-lf3000a.html
орієнтовна вартість: 21 082 грн.

 
Металошукач Garrett AT Pro International
https://metalloiskateli.com.ua/ru/gruntovyye-metalloiskateli/garrett/garrett-at-pro-international
орієнтовна вартість: 28 600 грн.


Бінокль Vortex Viper HD II 12x50 WP
https://lodka5.com.ua/binokl-vortex-viper-hd-ii-12x50-wp/
орієнтовна вартість: 29 700 грн.

Загальна сума збору: 79 382 грн.

Карти для збору:

5355 0820 1531 9930

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)


У процесі підготовки наведення переправи для колісної та важкої гусеничної техніки, для визначення точної відстані між берегами водних перешкод, ярів та інших природних і рукотворних перешкод які дозволяють вільно і найкоротшим шляхом переправитися необхідний плацдарм, й у забезпечення протимінної безпеки як техніки і особового складу (виявлення як мін противника і власних раніше розставлених). 

Даний підрозділ готується до майбутньому наступу і забезпечує оперативну переправу великої кількості важкої техніки та особового складу. 

Брали безпосередню участь у визволенні як Херсонській обл. так і обласного центру, а вже незабаром будуть ...

Від себе зазначу: – знищити переправу ворога якісно може той хто знає як її встановити.
Збір коштів треба закрити як найшвидше, самі розумієте чому.
Якщо будуть які залишки - витратимо на прапори Нікополя котрі також відправляємо нашим воїнам.
Фото, а можливо і відео вручення, а можливо і роботи приладів – буде на наших ресурсах 

Наближаємо нашу Перемогу РАЗОМ! 

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