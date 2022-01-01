Увага Збір коштів!!! Нікопольцям з підрозділу важких механізованих мостів

Загальна сума збору

Карти для збору

Від себе зазначу

Нікопольцям з підрозділу важких механізованих мостів ( у складі понтонно-мостового батальйону 703 інженерного полку ) край необхідне таке обладнання:орієнтовна вартість:орієнтовна вартість:орієнтовна вартість:5355 0820 1531 9930УкрГазБанк (Віктор Артеменко)(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)5168 7573 9863 9973ПриватБанк (Оксана Зеленяк)У процесі підготовки наведення переправи для колісної та важкої гусеничної техніки, для визначення точної відстані між берегами водних перешкод, ярів та інших природних і рукотворних перешкод які дозволяють вільно і найкоротшим шляхом переправитися необхідний плацдарм, й у забезпечення протимінної безпеки як техніки і особового складу (виявлення як мін противника і власних раніше розставлених).Брали безпосередню участь у визволенні як Херсонській обл. так і обласного центру, а вже незабаром будуть ...: – знищити переправу ворога якісно може той хто знає як її встановити.Збір коштів треба закрити як найшвидше, самі розумієте чому.Якщо будуть які залишки - витратимо на прапори Нікополя котрі також відправляємо нашим воїнам.Фото, а можливо і відео вручення, а можливо і роботи приладів – буде на наших ресурсах