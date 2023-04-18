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Колектив нашої редакції щиро вітає колегу та помічника Оксану Зеленяк з Днем Народження!


Оксано, бажаю, щоб у твоєму житті переважали лише яскраві кольори! Насолоджуйся кожною миттю, цінуй те, що маєш, але при цьому завжди прагни до нових цілей! Нехай удача та успіх супроводжують тебе і на роботі, і в особистому житті! І щоб у нас усіх було більше причин усміхатися якнайчастіше!

PS.
До привітань приєднується адмін каналу "Чат: "Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!" animals Ukraine. Nikopol. Chat" Амбуль Канзас, а також кішка Матильда та змій Гаврило

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