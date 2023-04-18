Колектив нашої редакції щиро вітає колегу та помічника Оксану Зеленяк з Днем Народження!

Оксано, бажаю, щоб у твоєму житті переважали лише яскраві кольори! Насолоджуйся кожною миттю, цінуй те, що маєш, але при цьому завжди прагни до нових цілей! Нехай удача та успіх супроводжують тебе і на роботі, і в особистому житті! І щоб у нас усіх було більше причин усміхатися якнайчастіше!PS.До привітань приєднується адмін каналу "Чат: "Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!" animals Ukraine. Nikopol. Chat" Амбуль Канзас, а також кішка Матильда та змій Гаврило