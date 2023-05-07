Как защитить телефон от повреждений?

Наверняка многие пользователи телефонов сталкивались с проблемой случайного повреждения корпуса или экрана устройства. Механические дефекты, даже незначительные, доставляет дискомфорт при использовании мобильного оборудования. Для предотвращения подобных ситуаций телефон необходимо оснастить дополнительными защитными аксессуарами, которые обычно стоят недорого. Хотите уберечь свой смартфон от таких повреждений?
Самое простое решение – поликарбонатная пленка. Разумеется, такой аксессуар нужно аккуратно установить, предварительно очистив поверхность экрана или корпуса. Если при нанесении пленки под ней образуются пузырьки воздуха – это нормальное явление. Их можно легко удалить, разглаживая поверхность от центра к краям. Помните, что защищаемая поверхность должна быть без дефектов. Например, если на крышке корпуса имеются трещины или сколы, то пленка не поможет. В таком случае поврежденный элемент придется заменить и, если вы владелец смартфона Samsung, заказать заднюю панель можно по ссылке https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/samsung
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Другой вариант – установка чехла. Такой аксессуар защитит от поломки мобильного оборудования во время его падения. Здесь есть много вариантов на выбор - накладки, бамперы, флипы, мешки и так далее. Материалов исполнения тоже много, так что каждый владелец смартфона найдет подходящий по вкусу аксессуар.Как сохранить производительность батареи?
Самым слабым местом смартфона является батарея. В процессе эксплуатации этот элемент изнашивается и теряет свою эффективность. В результате приходится ставить на зарядку все чаще и чаще. Как с этим бороться? Самым большим потребителем энергии является подсветка экрана. Если установить яркость дисплея на минимум или включить адаптивный режим подсветки, то заряд аккумулятора будет расходоваться не так быстро. Также рекомендуется отключать беспроводные модули, если надобности в них нет на данный момент. Как увеличить объем доступной памяти?
Многие пользователи смартфонов, особенно старшего возраста, жалуются на малое количество памяти в своих устройствах. Каков рецепт решения этой проблемы? Оптимизация системы. Многие приложения из PlayMarket занимают большое количество мегабайт на наших устройствах. Перед их скачиванием стоит задуматься, нет ли менее ресурсоемких аналогов.
Периодически удаляйте ненужных файлы кэша. Они вполне могут засорить память мобильного аппарата. Также использование дополнительной карты памяти решает проблему дефицита встроенного накопителя.