Традиционно в субботу: - Немного о том что происходило за уходящую неделю, а так же о закупке Starlink и дерьмометах



Традиционно в субботу: - Немного о том что происходило за уходящую неделю, а так же о закупке Starlink и дерьмометах







Традиционно в субботу: - Немного о том что происходило за уходящую неделю, а так же о закупке Starlink и дерьмометах

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