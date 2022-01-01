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Бинокль и Метеостанция едет на фронт


Бинокль и Метеостанция которые мы с вами приобрели для наших снайперов разведчиков сегодня переданы, как и планировалось, Олегу Козельскому и уже на днях будет выполнять боевые задачи в составе ВСУ.
По весомым причинам воин отказался заснять видео, но на словах передал:

- Огромная благодарность всем Никопольчанам принимавшим участие в сборе средств на эти крайне необходимые нам на фронте принадлежности. Так же хочу отметить участие в сборе жителей временно оккупированного Энергодара, администрацию и читателей телеграмм канала «Непосредственно Gachi». Отдельное спасибо за флаг города Никополь. Победа будет за нами. Осталось не долго рашистам топтать нашу землю. Все будет Украина! 
https://t.me/nikopoldpua/13717

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