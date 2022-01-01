Бинокль и Метеостанция едет на фронт

Бинокль и Метеостанция которые мы с вами приобрели для наших снайперов разведчиков сегодня переданы, как и планировалось, Олегу Козельскому и уже на днях будет выполнять боевые задачи в составе ВСУ.По весомым причинам воин отказался заснять видео, но на словах передал: