Бинокль и Метеостанция едет на фронт

Бинокль и Метеостанция которые мы с вами приобрели для наших снайперов разведчиков сегодня переданы, как и планировалось, Олегу Козельскому и уже на днях будет выполнять боевые задачи в составе ВСУ. По весомым причинам воин отказался заснять видео, но на словах передал:
- Огромная благодарность всем Никопольчанам принимавшим участие в сборе средств на эти крайне необходимые нам на фронте принадлежности. Так же хочу отметить участие в сборе жителей временно оккупированного Энергодара, администрацию и читателей телеграмм канала «Непосредственно Gachi». Отдельное спасибо за флаг города Никополь. Победа будет за нами. Осталось не долго рашистам топтать нашу землю. Все будет Украина! https://t.me/nikopoldpua/13717
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