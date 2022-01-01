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Внимание СБОР средств НАШИМ снайперам, разведчикам! Бинокль и Метеостанция

Многие Никопольчане знают Олега Козельского (владелец маг. Кобра), знают о его человеческих качествах, а так же о его навыках и способностях. 

Практически с первых дней масштабного вторжения Олег в рядах ЗСУ. Сейчас там где практически нет связи. Не так давно утратил свою метеостанцию, а такого бинокля и не было. Но это можно сказать необходимые принадлежности для выполнения задач его подразделением. Кому интересны подробности - при личной встрече.

И так сбор:

- Бинокль с дальномером LEICA GEOVID 8X56 R
= 64 322 грн.
ссылка: https://ts2.shop/ru/оптика/12250-бинокль-leica-geovid-8x56-r-40429-4022243408135.html?SubmitCurrency=1&id_currency=24

- Метеостанция Kestrel 5700 Ballistics c БТ
= 36 200 грн.
ссылка: https://ibis.net.ua/ua/products/details/meteostanciya-kestrel-5700-ballistics-c-bt-cvet-tan/

Итого сумма сбора: 100 522 грн.

Если найдем дешевле - отлично, но не б/у

Карты для сбора:

5355 0820 1531 9930 

УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

По ходу сбора средств будем искать где можно приобрести дешевле именно такой товар но не б/у. Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.

Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»

По окончанию сбора - Видео с передка на наших ресурсах

Все будет Украина!!!

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