Денис Герман прибыл в Никополь и возобновил работу своих приемных!



Денис Герман, для тех кто не знает, - Народный депутат ВР от нашего округа.





Многие, да и чего греха таить, каемся, мы тоже писали что с момента начала интенсивных обстрелов Рашистами нашего города и района ни кто не разу не видел в живую, так сказать, Народного депутата от «Слуга Народа» Дениса Вадимовича Германа. Даже поговаривали что боится, мол, в армии ведь не служил – сразу в бизнес и в политику, что б пользу городу и Родине приносить.





И вот сегодня, 01.04.23 г., «посыпались все пазлы», Денис Вадимович приехал в Никополь, как говорят: - Навсегда. Купил небольшой домик в районе пляжа, а остальные ранее наворованные средства перечислил в бюджет города для поддержки ЗСУ и пострадавших Никопольчан.





Так же рады сообщить что по. пр. Дениса Германа, 2 (старое название пр. Трубников) возобновил работу своих приемных .





Ну что еще можно добавить? Сегодня можно…



Источник: Денис Герман, для тех кто не знает, - Народный депутат ВР от нашего округа.Многие, да и чего греха таить, каемся, мы тоже писали что с момента начала интенсивных обстрелов Рашистами нашего города и района ни кто не разу не видел в живую, так сказать, Народного депутата от «Слуга Народа» Дениса Вадимовича Германа. Даже поговаривали что боится, мол, в армии ведь не служил – сразу в бизнес и в политику, что б пользу городу и Родине приносить.И вот сегодня, 01.04.23 г., «посыпались все пазлы», Денис Вадимович приехал в Никополь, как говорят: - Навсегда. Купил небольшой домик в районе пляжа, а остальные ранее наворованные средства перечислил в бюджет города для поддержки ЗСУ и пострадавших Никопольчан.Так же рады сообщить что по. пр. Дениса Германа, 2 (старое название пр. Трубников) возобновил работу своих приемных .Ну что еще можно добавить? Сегодня можно…Источник: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую