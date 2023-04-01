Денис Герман прибыл в Никополь и возобновил работу своих приемных!

Денис Герман, для тех кто не знает, - Народный депутат ВР от нашего округа.
Многие, да и чего греха таить, каемся, мы тоже писали что с момента начала интенсивных обстрелов Рашистами нашего города и района ни кто не разу не видел в живую, так сказать, Народного депутата от «Слуга Народа» Дениса Вадимовича Германа. Даже поговаривали что боится, мол, в армии ведь не служил – сразу в бизнес и в политику, что б пользу городу и Родине приносить.
И вот сегодня, 01.04.23 г., «посыпались все пазлы», Денис Вадимович приехал в Никополь, как говорят: - Навсегда. Купил небольшой домик в районе пляжа, а остальные ранее наворованные средства перечислил в бюджет города для поддержки ЗСУ и пострадавших Никопольчан.
Так же рады сообщить что по. пр. Дениса Германа, 2 (старое название пр. Трубников) возобновил работу своих приемных .
Ну что еще можно добавить? Сегодня можно…
Источник: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"