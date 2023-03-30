Внимание СБОР средств на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384

НАШИМ Воинам для более успешного выполнения боевых задач по обороне Никополя и района
необходим Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384
Описание прицела: https://profoptica.com.ua/teplovizionnyy-pricel-agm-rattler-ts35-384-384x288-1235m/
Кому и зачем писать не буду, подчеркну только что для более успешного выполнения боевых задач по обороне именно Никополя и района
. Более детально могу пояснить при личной встрече.
Сумма сбора: = 93 240 грн
.
Карта для сбора:
5355 0820 1531 9930
УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)
:
viktorartemenko2017@gmail.com
По ходу сбора средств будем искать где можно приобрести дешевле именно такой прицел. Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.
Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»Все будет Украина!!!