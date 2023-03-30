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Внимание СБОР средств на Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384


НАШИМ Воинам для более успешного выполнения боевых задач по обороне Никополя и района необходим Тепловизионный прицел AGM Rattler TS35-384

Описание прицела: https://profoptica.com.ua/teplovizionnyy-pricel-agm-rattler-ts35-384-384x288-1235m/

Кому и зачем писать не буду, подчеркну только что для более успешного выполнения боевых задач по обороне именно Никополя и района. Более детально могу пояснить при личной встрече.

Сумма сбора: = 93 240 грн

Карта для сбора: 

5355 0820 1531 9930 

УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)

:

viktorartemenko2017@gmail.com


По ходу сбора средств будем искать где можно приобрести дешевле именно такой прицел. Остаток средств, если такой будет, намерены потратить на дозакупку флагов Никополя для наших воинов на фронте.

Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»

Все будет Украина!!!

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