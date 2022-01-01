Інформуємо Вас про те, що Територіальний сервісний центр №1245 РСЦ ГСЦ МВС в зв’язку з загостренням російської агресії та активними обстрілами, переміщений з м. Нікополь до м. Покров, вул. Карпатська (Уральська), буд. 1 і здійснює свою діяльність

Слід відзначити, що одними із вагомих змін, що відбулися є виокремлення дослідження транспортного засобу Експертною службою МВС із процедури реєстрації або перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

14 грудня 2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1019 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами»

Відповідно до внесених змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім випадків, визначених цим пунктом) здійснюються після проведення експертного дослідження працівниками Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ, що провадять судово-експертну діяльність, які мають присвоєну в установленому Законом України “Про судову експертизу” порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями (далі - фахівці, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів).

Експертне дослідження проводиться з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують), і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів.

За результатами проведеного експертного дослідження транспортного засобу фахівці, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, складають відповідний висновок. Відомості, що містяться в такому висновку, у день проведення експертного дослідження невідкладно вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Висновок, складений за результатами експертного дослідження, або відомості, що містяться в ньому, не пізніше як через десять діб після дня внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів подаються / вносяться власником разом із заявою про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортного засобу до сервісного центру МВС (незалежно від місця проведення експертного дослідження).

Експертне дослідження транспортних засобів фахівцями, які проводять експертне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, не проводиться в разі:

державної реєстрації нових транспортних засобів;

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною найменування та місцезнаходження юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб, які є власниками;

перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням для роботи на газовому моторному пальному та альтернативних видах рідкого і газового пального;

видачі, визнання недійсним реєстраційного документа для виїзду за кордон (його повернення) або визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на транспортний засіб особистого користування, тимчасово ввезений на митну територію України;

видачі, визнання недійсним тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;

зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з його вибракуванням у цілому;

перереєстрації транспортних засобів, ввезених під зобов’язання про зворотне вивезення;

перереєстрації транспортних засобів у разі зняття з обліку в органах соціального захисту населення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною типу транспортного засобу за призначенням, пов’язаної з установленням або демонтажем спеціальних світлових сигнальних пристроїв;

перереєстрації транспортного засобу в разі заміни (втрати) номерного знака або закріплення (перезакріплення) індивідуального номерного знака;

перереєстрації транспортних засобів у разі втрати свідоцтва про реєстрацію (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

перереєстрації транспортних засобів у разі заміни свідоцтва про реєстрацію;

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку з переходом права власності на транспортний засіб за договором фінансового лізингу або зазначеним у такому договорі окремим договором купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу.

Тож, будемо раді вас вітати в Територіальному сервісному центрі №1245!



