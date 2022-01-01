Флаг Никополя где то под Киевом



Никопольчане которые на фронте:



Звоните: 050 708 53 05 (телеграм, вайбер, ватцап) или 096 972 77 85

Вышлем вам флаг НАШЕГО города



Воинам БЕСПЛАТНО, просто себе не выдаем и не продаем

Видео:

Никопольчане которые на фронте:Звоните: 050 708 53 05 (телеграм, вайбер, ватцап) или 096 972 77 85Вышлем вам флаг НАШЕГО городаВоинам БЕСПЛАТНО, просто себе не выдаем и не продаемВидео: https://t.me/nikopoldpua/11677?single

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