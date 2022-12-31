Партизаны Энергодара взяли ответственность за ликвидацию коллаборанта Евгения Кузьмина (видео)
Бывший полицейский перешел на сторону рашистов и сегодня утром был взорван в машине. Стоит ли напоминать, что придут за каждым? ☺️
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