Очільник Нікопольської РВА Є. Євтушенко опублікував інформацію від партизан з протилежного берега водосховища (Енергодар)





В результаті партизанської розвідки вдалось встановити, що сьогоднішній безжальний обстріл міста Нікополь це запланована спеціальна операція сил Інформаційно психологічного впливу російської федерації.- Проведення гуманітарної місії поблизу Енергодара з метою роздавання засобів необхідних для існування людей на окупованих територіях.- Зібрати якомога більше людей довкола місця проведення заходу.- Неподалік місця проведення гуманітарного заходу почати обстріл Нікополя з метою нанесення максимальних втрат цивільному населенню.- Зібрати засоби масової інформації та чекати відповіді з боку ЗСУ що в результаті може спричинити загибель багатьох цивільних людей.Ця схема вже відпрацьована роками, однак ЗСУ вже навчені відрізняти жалюгідні провокації. Тому дочекалися відповідної нагоди та здійснили ураження противника. Шановні люди на тимчасово окупованих територіях будьте обережні. Все буде Україна!!!