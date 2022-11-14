Одразу хочу відзначити, що я проти фінансових зборів у Нікополі в той час, коли місто м'яко кажучи виживає, але розмова зараз не про це. Не хочу рекламувати сторонні канали в телеграм тому посилань не буде, хто зацікавиться наберіть ручками.Є дві групи " Никополь/Марганец/Энергодар/Обстрелы" позиціонує себе як українська та " Главное в Энергодаре" тупо рашистська і не приховує цього.До першої має безпосереднє відношення ніопольчанин, активіст та патріот, який напевно тільки на час обстрілів Нікополя міститься у Львові, Михайло Поперечнюк. Приїде, але потім. Хто керує рашистською – не можу знати.І ось вони відкрили змагання, хто краще зачморить канал "Gachi", який позиціонує себе як партизани ЕнергоДара і досить часто оголошують збір коштів. Про своє ставлення до збору коштів зараз казав на початку, хоча це справа добровільна. Але всі ми (або майже всі) підключені, зрозуміло що безкоштовно, до "Gachi" які практично 100% дають нам інформацію про відльоти з того боку. Адже так? Так.До того ж, Голова Районної Військової Адміністрації Євген Євтушенко не раз підкреслював цінність отриманої інформації "Gachi", та безпосередньо від чоловіка з позивним "Алладін".І якщо причини негативного ставлення росіян до "Gachi" ясні, то фанатизм до перемоги у змаганні, як би то Українського каналу, мені не зовсім зрозумілий. Матеріалів чморящих "Gachi" та "Алладіна" на каналі " Никополь/Марганец/Энергодар/Обстрелы " набагато більше і вони набагато колоритніші за російські, на межі шизофрінії. Хоч тут Михайло явно лідер.Насправді мені – все рівно, але подивіться самі – вони обидва пишуть одними й тими самими тезами та словообігами, в тому самому стилі. Чи не одна тут рука майстра?PS. Прошу, якщо пишите гидкі матеріали чи гидоту в коментарях майте сміливість підписатися. Дякую