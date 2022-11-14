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Владимир Зеленский объяснил, почему приехал в Херсон, невзирая на угрозу обстрелов города со стороны раZZиян


«А как же херсонский арбуз?, — поначалу пошутил он. — Если честно, важно быть здесь. Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Вы ведь тоже здесь, мы говорим о Херсоне. Мне кажется, надо быть здесь, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наш флаг. А еще по-человечески очень хочется получить эмоции, энергии от людей. Это тоже мотивирует», — объяснил президент
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