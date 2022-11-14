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Скандал у поїзді: військового, який їхав з Дніпра, вигнали в тамбур через "поганий запах"


Інцидент стався 11 листопада у вагоні поїзда Дніпро-Київ. 

Військовий Віктор Якименко був вимушений стояти сім годин у тамбурі.

Він повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва, у відпустку.

За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра.

Тоді провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там.

Інцидент швидко отримав розголос в Мережі та на нього відреагували в "Укрзалізниці". 

На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.

-Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі, - зазначили в "Укрзалізниці".

За словами родичів, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Однак, у коментарях на сторінці "Укрзалізниці" багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю.

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