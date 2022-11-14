Скандал у поїзді: військового, який їхав з Дніпра, вигнали в тамбур через "поганий запах"

Інцидент стався 11 листопада у вагоні поїзда Дніпро-Київ.
Військовий Віктор Якименко був вимушений стояти сім годин у тамбурі.
Він повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва, у відпустку.
За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра.
Тоді провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там.
Інцидент швидко отримав розголос в Мережі та на нього відреагували в "Укрзалізниці".
На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.
-Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі, - зазначили в "Укрзалізниці".
За словами родичів, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.
Однак, у коментарях на сторінці "Укрзалізниці" багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю.