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Как говорил Мавроди: - Лохи не мамонты- не вымрут

Я был уверен что подобные схемы давно уже не работают. Но... Если по этой схеме работают мошенники, значит и лохи не вымерли. 

Сегодня мне пришло сообщение, как из прошлого, где говорят что умирая хотят мне перевести определенную сумму денег. Ну, так понравился просто. Потом связывают типа с адвокатом который, с умным видом и срочно, запрашивает все мои данные. Возможно запросит копии документов. Если отправлю тогда, по ихнему, "клиент" точно созрел. Дальше "адвокат" немного "подвиснет" и вышлет уже типа юридически составленные им формы  для получения мною средств. Но, тут будет маленький нюанс - нужно будет срочно оплатить сравнительно небольшую сумму за услуги именно "адвоката". И Фсе!!! Как то так. 

Я решил поиграть маленько в лоха что б показать наглядно схему тем кто может еще не знает. Довел до "адвоката" и запроса данных. Дальше отправлю им ссылку на этот материал и в Бан. Зачем это сделал? Ведь письма наверняка разослали еще кому то, и не только сегодня. 

Кому тоже пришло - лучше не пытайтесь проверить, и не высылайте свои данные которые они смогут использовать и в других схемах если эта с вами и не пройдет, и даже без вашего участия. Как то так. 

Источник: Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!! 

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