Викрито зрадника який коригував численні ракетні удари по Нікополю

На Дніпропетровщині викрито зрадника. Він шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777 на південному напрямку, а також коригував численні ракетні удари по Нікополю, у тому числі й по об’єктах енергетичної інфраструктури.Зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам рф через месенджер «Telegram».Агент справно «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак. А також надіслав представнику рф координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл військових об’єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових.Зрадника викрито під час виконання чергового завдання ворога. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.