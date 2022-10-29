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Викрито зрадника який коригував численні ракетні удари по Нікополю


На Дніпропетровщині викрито зрадника. Він шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777 на південному напрямку, а також коригував численні ракетні удари по Нікополю, у тому числі й по об’єктах енергетичної інфраструктури. 

Зібрані дані з  GPS-координатами об’єктів  інформатор передавав представникам рф через месенджер «Telegram». 

Агент справно «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак. А також  надіслав представнику рф координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл  військових об’єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових.

Зрадника викрито під час виконання чергового завдання ворога. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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