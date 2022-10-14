ВСІ НОВИНИ:

Вітаємо Вас із Днем захисника України!


Щиро вітаємо Вас із Днем захисника України 
і святом Покрови Пресвятої Богородиці – 
світлим і радісним днем!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.