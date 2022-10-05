ВНИМАНИЕ! Поможем вернуть Никопольчанина из плена!!!

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Васильев Артём Сергеевич28.08.198656 бригада 37 батальонВзвод Разведка УкраиныА3137Кто владеет какой либо информацией Звоните:+38 099 257 0535 Людмилаили 099 657 4871 АлександрPS.Мошенников просим не беспокоиться

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