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ВНИМАНИЕ! Поможем вернуть Никопольчанина из плена!!!


Васильев Артём Сергеевич 
28.08.1986 
56 бригада 37 батальон 
Взвод Разведка Украины 
А3137 



Кто владеет какой либо информацией Звоните:
+38 099 257 0535 Людмила
или 099 657 4871 Александр

Максимальный репост

PS.
Мошенников просим не беспокоиться

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