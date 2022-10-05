ВНИМАНИЕ! Поможем вернуть Никопольчанина из плена!!!
Васильев Артём Сергеевич
28.08.1986
56 бригада 37 батальон
Взвод Разведка Украины
А3137
Кто владеет какой либо информацией Звоните:
+38 099 257 0535 Людмила
или 099 657 4871 АлександрМаксимальный репост
PS.
Мошенников просим не беспокоиться
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