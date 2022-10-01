Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только (видео)
Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только
Telegram ресурсы о которых идет речь:
Канал: "Доброго вечора, ми з Нікополя!"https://t.me/nikopoldpua
Чат: "Хвостатые и четвероногие Друзья. Украина! Никополь! animals Ukraine. Nikopol. Chat"https://t.me/ChatanimalsUkraine
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