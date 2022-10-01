ВСІ НОВИНИ:

Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только (видео)


Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только

Telegram ресурсы о которых идет речь:
 
Канал: "Доброго вечора, ми з Нікополя!"
https://t.me/nikopoldpua

Чат: "Хвостатые и четвероногие Друзья. Украина! Никополь! animals Ukraine. Nikopol. Chat"
https://t.me/ChatanimalsUkraine

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.