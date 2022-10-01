Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только (видео)



Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не только



Telegram ресурсы о которых идет речь:



Канал: "Доброго вечора, ми з Нікополя!"

https://t.me/nikopoldpua



Чат: "Хвостатые и четвероногие Друзья. Украина! Никополь! animals Ukraine. Nikopol. Chat"

https://t.me/ChatanimalsUkraine

Почему не стоит публиковать информацию о прилетах, делать из комментаторов врагов народа, и не толькоTelegram ресурсы о которых идет речь:Канал: "Доброго вечора, ми з Нікополя!"Чат: "Хвостатые и четвероногие Друзья. Украина! Никополь! animals Ukraine. Nikopol. Chat"

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