Журналісти національних та обласних каналів знову побували у Нікополі (фото, відео)

Вже майже три місяці окупанти нещадно обстрілюють Нікополь з іншого берега Каховського водосховища, прикриваючись ЗАЕС. За цей час окупанти поцілили по приватних та багатоквартирних будинках, закладах освіти та культури, лікарнях, ринках та приватних підприємствах.
Щоб розповісти, що переживає наше місто та його мешканці, до Нікополя знов приїхали кореспонденти ICTV, Суспільного та 11 каналу, Медійники поспілкувалися з міським головою Олександром Саюком щодо загальної ситуації в Нікополі, а також з керівниками комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.
Побували журналісти і на місцях «прильотів» та поспілкувалися з тими, чиї будинки та квартири постраждали від окупантів.
Відеосюжети за посиланнями:
1. ICTV: https://t.me/nikopoldpua/5380
2. Суспільне: https://t.me/nikopoldpua/5381
3. Спецпроєкт 11 каналу «Про Нікополь»: https://t.me/nikopoldpua/5382