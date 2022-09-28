З твоїм днем, непоборний Нікополю!
Тобі зараз важко і боляче, та ти хоробро б’єшся.
За каштанові алеї, за красиву набережну.
За козацьке минуле, за плани на «після війни».
Ти приклад незламності та волі до життя.
З твоїм днем, непоборний Нікополю.
Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя!
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