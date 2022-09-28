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З твоїм днем, непоборний Нікополю!


Тобі зараз важко і боляче, та ти хоробро б’єшся. 

За каштанові алеї, за красиву набережну. 

За козацьке минуле, за плани на «після війни».

Ти приклад незламності та волі до життя. 

З твоїм днем, непоборний Нікополю.

Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя!

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